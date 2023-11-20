نقل خدج غزة إلى مستشفيات القاهرة

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ووفق قناة «القاهرة» الإخبارية، وصل الوزير عبد الغفار، إلى مطار العريش تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح، مشيرة إلى أن وزير الصحة استقبل 62 من مرضى الأورام الفلسطينيين في مطار العريش قبل مغادرتهم إلى تركيا.
على صعيد آخر، أفادت القناة بعبور شاحنتي وقود إلى قطاع غزة من معبر رفح، ليصل العدد الإجمالي إلى 9 شاحنات، ولفتت إلى دخول حافلتين تقلان عددا من مزدوجي الجنسية، قادمتين من قطاع غزة عبر معبر رفح.
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