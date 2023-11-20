سيناريو الموت يتكرر في المستشفى الإندونيسي

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وبات المستشفى الإندونيسي محاصرا من على بعد 100 متر تقريبا، فيما يواجه عدد من مرضى الكلى خطر الموت مع توقف المستشفى عن العمل.
ونقل عن مصادر طبية أن المستشفى مزدحم بالمدنيين، وأي قذيفة مدفعية ستتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، مؤكدة تعرض أشخاص حاولوا النزوح من المستشفى نتيجة القصف، للاستهداف.
ولفتت المصادر إلى وجود إصابات بين الفريق الطبي في المستشفى، موضحة أن الأمور في تصاعد، مع وجود مخاوف من تكرار ما حدث في مستشفى الشفاء، حيث تم إخلاؤه بشكل كامل وبات بلا مرضى أو طواقم طبية، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه.
ونددت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، بهجوم إسرائيل على المستشفى الإندونيسي، وقالت في بيان نقلته رويترز، «إن الهجوم انتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية.
جميع الدول، وخصوصا الدول التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، لا بد أن تستخدم كامل نفوذها وقدراتها لحث إسرائيل على وقف فظائعها».
وقال مصدر صحفي في قطاع غزة، إن الدبابات الإسرائيلية حاصرت المستشفى الإندونيسي، مشيرا أيضا إلى المخاوف بشأن تكرار ما حدث في مجمع الشفاء الطبي.
وأضاف «الدبابات تحاصر المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وهناك قصف على المستشفى»، مضيفا أن عددا من الصحفيين محاصرون بالداخل، وهناك عدد من القتلى والجرحى.
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