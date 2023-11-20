انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف عن قرب التوصل لاتفاق يخص المحتجزين في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البيت الأبيض، "نعتقد بأننا نقترب من التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن قال، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بات قريبا.



ولدى حماس حوالي 240 محتجز منذ السابع من تشرين الأول الذي شهد هجوماً واسعاً نفذته حركة "حماس" تجاه إسرائيل.