شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لحماية 468 مليون طفل في مناطق النزاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على وقف قتل الأطفال في الحروب، إذ يعيش 468 مليون طفل في مناطق الصراعات المسلحة وفقا لكاظمة إنقاذ الطفولة، وهو ما يمثل نحو 20% من عدد أطفال العالم البالغ 2,4 مليار طفل استنادًا لإحصاءات اليونيسيف.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحتفل به العالم في جو قاتم، دعت اللجنة إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية جميع الأطفال.

وأشارت إلى مقتل 4600 طفل في غزة خلال خمسة أسابيع فقط، بمستوى من الوحشية لم يشهده العالم في العقود الأخيرة، وأن قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر الجاري لا ينهي الحرب التي تشن على الأطفال.

المساعدات الإنسانية

وأعربت عن القلق إزاء قتل الأطفال في العديد من النزاعات، بما فيها في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا وميانمار وهايتي والسودان ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديموقراطية والصومال.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2022 قتل 8630 طفلًا أو شوهوا، وحرم 4000 طفل من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.