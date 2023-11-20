شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وقطع خطوط الغاز والكهرباء في منطقتين بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأوكرانية إن قصفًا روسيًا تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص، وقطع خطوط الغاز والكهرباء في منطقة دنيبروبتروفيسك وسط البلاد، ومدينة خيرسون في الجنوب اليوم الاثنين.

وذكر سيرهي ليساك، حاكم دنيبروبتروفيسك، إن امرأة مُسنة قُتلت، وأُصيب رجل في قصف مدفعي روسي على بلدة نيكوبول.

الحرب الروسية الأوكرانية

وكان شخصان قد لقيا حتفهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعدما قصفت القوات الروسية موقف سيارات في مدينة خيرسون.

وأوضح أوليكساندر بروكودين حاكم خيرسون، إن القتيلين كانا سائقين يعملان في "شركة نقل خاصة".

القصف الروسي على المدن الأوكرانية

وتقصف القوات الروسية مدينة خيرسون بشكل متكرر عبر نهر دنيبرو، منذ أن استعادت القوات الأوكرانية عاصمة المنطقة في نوفمبر الماضي.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي، إنها وضعت موطئ قدم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وإن قواتها تحاول ردع القوات الروسية.