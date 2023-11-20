شكرا لقرائتكم خبر عن أغلبيتها سيدات.. رئيس وزراء إسبانيا يعلن حكومته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كبار الوزراء في مناصبهم دون تغيير بحكومته الجديدة.

وقال سانشيز في كلمة اليوم الاثنين، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها، إن مجلس الوزراء المعدل هو مجموعة "من شخصيات سياسية رفيعة" بغالبية أعضائها من السيدات مع تركيز قوي على حقوق المرأة.

كما قال إن وزيرة الميزانية ماريا جيسوس مونتيرو ستصبح نائبة للرئيس.

التشكيل الحكومي الجديد

وأضاف أن التشكيل الحكومي الجديد يمزج "النضوج والخبرة بالشباب"، ولديها "طابع نسائي قوي" إذ يوجد 12 امرأة بين الـ22 وزيرا وهم ملتزمون بـ"الحوار".

وظلت المجموعة الأساسية لمجلس الوزراء، والمعروفة باسم "وزراء الدولة" في إسبانيا، عموما دون تغيير، مع بقاء وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع.

كما احتفظت وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو بمنصبها حتى الآن، إذ تسعى لأن تصبح رئيسا لبنك الاستثمار الأوروبي.

ولن يستبدلها سانشيز إلا إذا فازت بالمنصب في الأسابيع المقبلة.

وزارة الأطفال والشباب

وهناك وزارة جديدة وهي وزارة الأطفال والشباب، وكشف سانشيز عن مجلس وزرائه المؤلف من 22 عضوا، بعد فوزه بإعادة الانتخابات كرئيس للوزراء في اقتراع بالثقة الأسبوع الماضي مع حصوله على دعم الانفصاليين الكتالونيين.

وستشمل حكومته 12 سيدة و10 رجال، مع شغل السيدات جميع مناصب نائب الرئيس الأربعة.