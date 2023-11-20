أوستن يؤكد استمرار الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ بلاده ستقدّم المزيد من الدعم لأوكرانيا خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، اليوم الاثنين، هدفت إلى طمأنتها بشأن استدامة دعم واشنطن.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات بعشرات مليارات الدولارات الأميركية منذ بداية هذه الأزمة في فبراير 2022، كما تعهّدت مراراً بدعم كييف طالما كان ذلك ضرورياً، غير أنّ هذا الوعد تقوّضه المعارضة المتنامية من قبل بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين.

وطمأن وزير الدفاع الأميركي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائهما، بأن الدعم الأميركي لن يتوقف.

وقال أوستن لزيلينسكي إن «الرسالة التي أحملها لك اليوم هي أن الولايات المتحدة الأميركية إلى جانبك، وسنبقى معك لفترة طويلة».

وأضاف «ما يحدث هنا في أوكرانيا، لا يهم أوكرانيا وحدها، بل يهم سائر العالم. ويهم بالتأكيد الولايات المتحدة الأميركية».

وهذه الزيارة إلى كييف هي الثانية لوزير الدفاع الأميركي منذ بداية الأزمة في فبراير 2022.

تعدّ واشنطن أكبر مانحي المساعدات العسكرية لكييف، ومن شأن احتمال تخفيض المساعدة العسكرية الأميركية أن يشكل ضربة لأوكرانيا.

من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني بزيارة وزير الدفاع الأميركي، معتبراً أنها «مؤشر مهم لأوكرانيا». وشكر زيلينسكي الكونجرس وكذلك الشعب الأميركي على الدعم.

وقال خلال لقائه أوستن «نعتمد على دعمكم».