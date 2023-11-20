مسؤول أوكراني يُعلن قلق كييف من حديث الغرب عن مُفاوضات مع موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - صرح سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، "أليكسي دانيلوف"، بأن كييف قلقة إزاء حديث الدول الغربية عن ضرورة المُفاوضات مع روسيا وتراجع الاهتمام بأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال دانيلوف في كلمة أمام منتدى أمني في كندا، إن "أوكرانيا قلقة إزاء تزايد النقاش بين بعض الشركاء حول ضرورة إجراء مفاوضات أو مشاورات أو لقاءات مع الروس لمناقشة قضايا الحرب في أوكرانيا ووقف إطلاق النار وإلى آخر ذلك".

وأشار إلى أن "الأحداث في الشرق الأوسط والوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تؤثر على الدعم لأوكرانيا. وننطلق من أن الأوضاع في الساحة الخارجية ستكون صعبة بالنسبة لأوكرانيا".

ورجح دانيلوف أن الاهتمام بقضايا أوكرانيا في العالم قد يتراجع بسبب نزاعات في مناطق أخرى من العالم، وأن الدول الغربية "ستتعب" من الحرب في أوكرانيا.

وسبق للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أن صرح بأن العمليات القتالية في الجبهة وصلت إلى "مأزق".

أوكرانيا في مأزق.. الوضع بالشرق الأوسط يُبعثر حسابات كييف

طت "حرب الاحتلال الإسرائيلي"، على قطاع غزة، وتصاعد التوتر والفوضى في الشرق الأوسط، الأوراق لأوكرانيا وحوّلت انتباه العالم بعيدًا عنها، وهو ما يُؤثر سلبًا على رغبة كييف عقد اجتماع جديد لجذب حُلفاء جدد.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، استنادًا إلى تصريحات دبلوماسيين غربيين.

ووفقًا لهم، "تتلاشى بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط" جميع الجهود التي تبذلها أوكرانيا لعقد اجتماع يهدف إلى جذب دول محايدة إلى جانبها وتعزيز الدعم الدولي.

وكانت سلطات كييف تخطط لعقد مثل هذا الاجتماع قبل نهاية هذا العام، ولكن هذا غير مرجح الآن، كما يشير الدبلوماسيون.

وأوضحت الصحيفة في المقال أن الحرب في فلسطين قد تسببت في خلافات جديدة بين الولايات المتحدة والدول الغربية وبعض الدول العربية الرائدة، مما أثر أيضا على أمل كييف في إشراكهم في مناقشة مسألة السلام في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الوضع في الشرق الأوسط "يصرف الانتباه عن أوكرانيا".