تل أبيب تستدعي السفير الإسرائيلي في جنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "وزارة الخارجية الإسرائيلية"، استدعاء سفيرها لدى جنوب إفريقيا من البلاد، للتشاور على خلفية التصريحات الأخيرة لسلطات جنوب إفريقيا، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "على خلفية التصريحات الأخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى تل أبيب للتشاور".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا قرارها بسحب دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور على خلفية العملية العسكرية المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية "من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ45، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وقالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن كثافة القصف الحالي وقسوته على غزة ليس لها مثيل، مؤكدة توثيقها على نطاق واسع استهتار القوات الإسرائيلية الصارخ بالقانون الدولي الإنساني.

الرئيس التركي: "صمت العالم يُعطي دعمًا لإسرائيل لمُواصلة المجازر"

صرح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بأن الصمت العالمي يُعطي إسرائيل الدعم الكامل والتحفيز لمواصلة جرائمها ولارتكاب مزيد من الفظائع، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الإثنين.

وقال الرئيس التركي في تصريح اليوم الإثنين، إن نفس المجازر ارتكبها الغرب في العراق، ولكن الغرب أيضا لم يدن تلك المجازر بحق الشعب العراقي.