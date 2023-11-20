قتال عنيف يشتعل في حي الزيتون وجباليا شمال قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - اندلع قتال عنيف، مُنذ قليل، في مدينة جباليا وفي حي الزيتون شمال قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال عنيف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة شمال القطاع.

وقال: "معارك وجها لوجه مع مقاتلي حماس..قوات فرقة 36 تحاول حسم المعركة مع عناصر كتيبة الزيتون التابعة للقسام".

وتابع: "هزم مقاتلو لواء جولاني ودبابات اللواء 188 ومهندسوه كتيبة حماس في حي الزيتون وهم على وشك السيطرة الكاملة على الحي الواقع في قلب مدينة غزة، بعد أربعة أيام من بدء القتال في هذا القطاع".

ووفقًا لأقوال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، "تقدر الفرقة أن الأمر سيستغرق 72 ساعة أخرى للاحتلال النهائي لحي الزيتون من الإرهابيين، وأن القوات ستتوجه نحو جباليا في شمال قطاع غزة".

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن "مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع مجموعة من جنود جيش الاحتلال في محور الزيتون وتصيبهم بقذيفة (RPG) بشكل مباشر موقعة في صفوفهم القتلى والجرحى".

ويُجري اشتباك عنيف مع عناصر الفصائل الفلسطينية في محيط دوار أبو شرخ غرب جباليا.

الرئيس التركي: "صمت العالم يُعطي دعمًا لإسرائيل لمُواصلة المجازر"

صرح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بأن الصمت العالمي يُعطي إسرائيل الدعم الكامل والتحفيز لمواصلة جرائمها ولارتكاب مزيد من الفظائع، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الإثنين.

وقال الرئيس التركي في تصريح اليوم الإثنين، إن نفس المجازر ارتكبها الغرب في العراق، ولكن الغرب أيضا لم يدن تلك المجازر بحق الشعب العراقي.