الناطق باسم كتائب القسام يُعلن تدمير 60 آلية إسرائيلية خلال 72 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الناطق المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أبو عبيدة"، تدمير 60 مركبة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 72 ساعة الماضية، من بينها 10 ناقلات جند مُدرعة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وذكر الناطق باسم كتائب القسام، أن مقاتليها نفذوا سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال أسفرت عن أثر كبير على العدو.

وأشار أبو عبيدة إلى أن هذه العمليات أوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال، ويفترض أن بعضهم قتل أو جرح، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تكهنات بأن القوات الإسرائيلية قصفت قواتها، معتقدة خطأً أنه تم القبض على بعضهم.

وبحسب أبو عبيدة، فإن 25 من مقاتلي النخبة نفذوا هجومًا معقدًا يوم الأحد استهدف القوات الإسرائيلية في مستشفى الرنتيسي.

وأكدت كتائب القسام أنها نصبت كمينًا لجنود إسرائيليين في عدة كمائن أخرى، مما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفاد مقاتلو المقاومة بأنهم سمعوا صرخات واستغاثات جنود الاحتلال، مؤكدين أن إرادتهم لا تنكسر رغم العدوان المستمر.

وأكدت كتائب القسام، ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، أنها أطلقت صاروخا باتجاه تل أبيب.

قتال عنيف يشتعل في حي الزيتون وجباليا شمال قطاع غزة

اندلع قتال عنيف، مُنذ قليل، في مدينة جباليا وفي حي الزيتون شمال قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال عنيف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة شمال القطاع.

وقال: "معارك وجها لوجه مع مقاتلي حماس..قوات فرقة 36 تحاول حسم المعركة مع عناصر كتيبة الزيتون التابعة للقسام".