البيت الأبيض: إسرائيل لا تحاول مسح فلسطين أو غزة من على الخريطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال منسق الاتصالات الاستيراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة، من أجل التوصل لاتفاق بشأن الرهائن، مؤكدا على أنّ أمريكا تعتقد أنها أقرب من أي وقت مضى.

وتابع "كيربي" خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن إسرائيل لا تحاول مسح فلسطين أو غزة من على الخريطة.

وأشار "كيربي": "لا يمكن أن تكون المستشفيات ساحة للقتال، وأوضحنا الموقف الأمريكي بهذا الخصوص، و لا توجد لدينا معلومات استخبارية تتعلق بالوضع في المستشفى الإندونيسي في غزة".

وأضاف "كيربي": "نبذل قصارى جهدنا في المفاوضات بشأن الرهائن وتنفيذ أي اتفاق يعود لوفاء الجميع بالتزاماتهم، كما أنّ عنف المستوطنين غير مقبول، ولا يوجد أي قرار نهائي بشأن فرض حظر للتأشيرات عليهم".

وأكد "كيربي": "المسؤولون الأمريكيون يواصلون حث إسرائيل على توخي الحذر قدر الإمكان خلال العمليات ضد حماس، إضافة إلى أنّه لا معلومات استخباراتية لدينا بشأن ما أعلنته إسرائيل عن وصول رهائن لمستشفى الشفاء في 7 أكتوبر".