البيت الأبيض: حماس تريد الإبادة الجماعية لإسرائيل



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إنه ليست من مصلحة أي أحد توسع رقعة الصراع الحال، وليس من مصلحة إسرائيل فتح جبهة للقتال في الشمال، مؤكدا على أنّ حماس تريد الإبادة الجماعية لإسرائيل، وتريد مسحها من على الخريطة.

وتابع جون كيربي خلال مؤتمر صحفي الإثنين: " تنفيذ أي اتفاق بشأن الرهائن في غزة مرهون بوفاء الجميع بالتزاماتهم، و نحن أقرب من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

وأشار جون كيربي: "لا يمكن أن تكون المستشفيات ساحة للقتال، وأوضحنا الموقف الأمريكي بهذا الخصوص، و لا توجد لدينا معلومات استخبارية تتعلق بالوضع في المستشفى الإندونيسي في غزة، بالرغم من أن هناك معلومات وصلتنا بشأن استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية".

وأضاف جون كيربي: "نبذل قصارى جهدنا في المفاوضات بشأن الرهائن وتنفيذ أي اتفاق يعود لوفاء الجميع بالتزاماتهم، كما أنّ عنف المستوطنين غير مقبول، ولا يوجد أي قرار نهائي بشأن فرض حظر للتأشيرات عليهم".

وأكد جون كيربي: "المسؤولون الأمريكيون يواصلون حث إسرائيل على توخي الحذر قدر الإمكان خلال العمليات ضد حماس، إضافة إلى أنّه لا معلومات استخباراتية لدينا بشأن ما أعلنته إسرائيل عن وصول رهائن لمستشفى الشفاء في 7 أكتوبر".