بالصور.. "حياة كريمة" تنظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم فلسطين بالمنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا ـ جمال محمد:

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مصر قيادة وشعبا تقف داعمة للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالقرارات الواعية للقيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية من ناحية والحفاظ على الأمن القومي المصري وسلامة أراضيه من ناحية أخرى، ومثمنًا دور المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة "حياة كريمة" في إطلاق المبادرات لتقديم المواد الإغاثية والمساعدات لقطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمته مؤسسة "حياة كريمة" بالمنيا، مساء اليوم الإثنين، حول التوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، والذي أقيم على المسرح الروماني بكورنيش النيل بالمحافظة، في إطار الدور التوعوي والتطوعي لدعم أشقائنا الفلسطينيين.

حضر المؤتمر العميد أحمد سعيد المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، والدكتورة منال أبو سمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وعدد من وكلاء الوزراء ورؤساء المدن ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وشباب البرنامج الرئاسي منسقي حياة كريمة.

تطرقت كلمة نائب محافظ المنيا إلى جهود الدولة في المضي قدمًا وبخطى ثابتة نحو مسيرة التنمية والذي تجلى في حجم إنجاز المشروعات التي تم تنفيذها على أرض محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشملت كافة القطاعات الخدمية بإجمالى 3209 مشروعات بتكلفة بلغت 36 مليار جنيه في 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة لتطوير وتنمية الريف المصرى، وحث المواطنين على تتويج تلك الإنجازات بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطنى واستحقاق دستوري للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية وبناء مستقبل أفضل قادر على مواجهة التحديات على الأصعدة كافة.