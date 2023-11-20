شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تناقش طلبي إحاطة بشأن إنشاء مدارس فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور سامي هاشم، طلب إحاطة مقدم من النائب ثروث سويلم، عن ضرورة إنشاء مجمع مدارس بأرض كفر العزازي يضم مدارس ثانوي تجاري وزراعي وسياحة وفنادق وزراعة، على مساحة 5 أفدنة، وذلك بحضور محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ومدير التعليم الفني بالوزارة، ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية.

وأوصت لجنة التعليم بمجلس النواب، ممثلي الحكومة بضرورة إدراج هذا المشروع في خطة الوزارة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني للنائب ثروت سويلم، بشأن أسباب عدم البدء في إجراءات إنشاء مدرسة اللواء شريف فارس لمياه الشرب والصرف الصحي، بمشروع العباسة لمياه الشرب لتكون المدرسة الوحيدة بمحافظة الشرقية، وكذلك مدرسة الثانوية الزراعية السمكية بمشروع المزرعة السمكية بالعباسة .

وأوصت اللجنة في حضور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، وممثل هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفني، بسرعة إعداد جدول زمني لهذه المشروعات والعرض على لجنة التعليم.