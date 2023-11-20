شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب المصريين بالخارج" يتواصل مع الجالية بعمان حول المشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أن قيادات الجالية المصرية فى عمان نموذج يحتذى به في العطاء والإخلاص لوطنهم، والالتفاف حول قيادتهم السياسية.

وقال حسين، في بيان اليوم، عقب لقائه بأعضاء الجالية المصرية بعمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود سفينة الوطن وسط أمواج عاتية وظروف لم تشهدها مصر عبر العصور، مؤكداً أن القيادة السياسية أعطت اهتماماً غير مسبوق للمصريين بالخارج ومنحتهم امتيازات لم تحدث في عهد أي رئيس سابق .

وأشار إلى أن الحكومة بلورت توجيهات القيادة السياسة واهتمامه بالمصريين بالخارج إلى واقع ملموس، منها مبادرات مشروعات بيت الوطن وسيارة لكل مغترب وغيرها من المبادرات، وهو ما يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم كافة الدعم اللازم لأبنائنا في الخارج .

وشارك في اللقاء من جانب الجالية المصرية المهندس خالد الشال - نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء من مجلس إدارة النادي الاجتماعي للجالية المصرية بمسقط كلا من الدكتور عبدالرحمن عاصي - رئيس مجلس إدارة النادي و محمود الخطيب عضو مجلس الإدارة، وسليم سعد مدير النادي، كما شارك في اللقاء الشيخ أحمد خشبة - إمام وخطيب جامع ذو النورين بمسقط، وعدد من قيادات الجالية وهم محمد كريم و ياسر أبو الدهب رجل أعمال، وعاطف صقر - ممثل الجالية المصرية بمحافظة ظفار

ومحمد حمودة - ممثل الجالية المصرية بمحافظة الوسطى، ووليد نجم - ممثل الجالية المصرية بمحافظة شمال الباطنة، وحسن محمد - ممثل الجالية المصرية في نزوي، ومحمد محسن - ممثل الجالية المصرية بمحافظة البريميط، وأحمد محمد طلعت - ممثل الجالية المصرية بمحافظة الداخلية،

كما شارك أيضا أحمد الرازقي - رئيس اللجنة الإعلامية بالنادي، ومصطفى عبد الغني من فريق عمل الجالية بصلالة، إلى جانب الإعلامي علاء خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتحدث المهندس خالد الشال، نائب رئيس الجالية ومنسق اللقاء، عن مدى تلاحم الجالية المصرية فى عمان، ووقوفهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية القادمة، سوف تكون شاهدا على تلاحم أبناء مصر وخروجهم للانتخابات بكثافة وتوجيه رسالة للعالم عن عظمة المصريين.

من جانبه، تحدث الدكتور عبد الرحمن العاصى، رئيس النادى الاجتماعى للجالية بعمان عن تنظيم النادى للعديد من اللقاءات لدعوة أبناء مصر فى عمان، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وجعلها عرسا ديمقراطيا يلتف فيه الجميع نحو الوطن الغالى مصر، لافتا إلى أن النادى بالتنسيق مع السفارة المصرية والقنصلية العامة يقومون بتجهيز كل ما يلزم لذلك .

فيما أكد الإعلامي علاء خليل، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن جموع الشعب المصري يقدر الدور الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ الدولة المصرية، عندما تصدى لحكم الإخوان، وأنقذ الدولة من الإنهيار من خلال إقامة العديد من المشروعات العملاقة التي يشار إليها بالبنان في مختلف ربوع الجمهورية .

وأشار"خليل " إلى أن المصريين بالداخل والخارج، سيشاركون بكثافة كبيرة في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل لقائد مصر الرئيس السيسي.

وخلال اللقاء دار نقاشا مفتوحاً بين النائب الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وأبناء الجالية، وتحدثوا عن حبهم العميق لمصر وأنهم سيضربون أروع الأمثال فى ذلك فى الاستحقاق الدستورى القادم، وعرضوا بعض المشاكل التى يتمنون حلها، وقدموا الدعوة له لزيارة عمان والالتقاء بالجالية المصرية الذى وعدهم بأنه سيعرض هذه الموضوعات على وزيرة الهجرة ليكون هناك حل فى القريب العاجل.