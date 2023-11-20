شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهوري: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.. والتهجير مرفوض والان مع تفاصيل الخبر
وطالب "أبو هميلة" خلال تصريحات لـ"الخليج 365" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل المسئولية التاريخية بوقف العدوان السافر، مؤكدا الدعم الكامل لفلسطين والمقاومة في حربها علي الدولة الصهيونية.
وأعلن "أبو هميلة" تأييد ودعم ما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قرارات وإجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي المصرى، قائلاً: "نثق في إداراتكم لهذه الأزمة بكل حكمة واقتدار".
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، قائلاً: " ليعلم الكيان الصهيوني أنه لن يعيش داخل دولته بسلام، إلا بعد أن يتحقق إقامة الدول الفلسطينية، فنشهد السلام المنشود".
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