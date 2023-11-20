شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران تعقد مؤتمرا جماهيريا بإدفو الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمرا جماهيريا للمرشح بمدينة إدفو مساء الأربعاء، ومؤتمر آخر مساء الخميس بوسط محافظة أسوان.

وأكد "الشناوي"، بدأنا المؤتمرات من سرس الليان بالمنوفية - حيث مسقط رأس المرشح، ثم زيارة الإسكندرية ، تلاه ثلاثة مؤتمرات في محافظة أسيوط، ثم مؤتمر البدرشين بالجيزة، واخر بالفيوم، وسنلتقي خلال الأسبوع الجاري بأهالينا فى محافظة أسوان، وتستكمل الحملة جولتها بالعديد من المحافظات.

وأكد المتحدث الرسمى، أن لقاءات المرشح الرئاسي لاقت تفاعلاً من المواطنين و أسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الاصلاح الاقتصادي و السياسي، مشيرا إلى أن الحملة تقوم الآن بتكثيف الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج ، في ميادين و شوارع المحافظات المختلفة كما ندعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.