وسائل إعلام إسرائيلية: انطلاق اجتماع مجلس الحرب مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب

افادت وسائل إعلام إسرائيلية بانطلاق اجتماع مجلس الحرب مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب. ولفتت وسائل إعلام عبرية الى ان العشرات من عائلات الاسرى لدى حماس غاضبون خارج مقر وزارة الجيش بسبب عدم السماح لهم بالدخول لحضور اجتماع بخصوص الاسرى لضيق المساحة.

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