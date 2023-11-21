الخارجية الاميركية تطالب الحوثيين في اليمن بالإفراج الفوري عن السفينة المحتجزة وطاقمها

نددت وزارة الخارجية الاميركية باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن في البحر الأحمر، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي، بان "احتجاز الحوثيين للسفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". وأضاف "نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة".

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