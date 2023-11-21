رئيسة الصليب الأحمر اجتمعت مع اسماعيل هنية في قطر لتحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا إنسانية

اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن رئيستها ميريانا سبولياريتش توجهت إلى قطر اليوم للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "لتحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا إنسانية" متصلة بصراع الحركة مع إسرائيل.

واوضحت اللجنة التي مقرها جنيف في بيان، إن "الرئيسة سبولياريتش التقت بإسماعيل هنية كما التقت على نحو منفصل مع ممثلين للسلطات القطرية التي تعمل وسيطا في الصراع".

وذكرت اللجنة، وهي وسيط محايد يقدم المساعدات لغزة ويساعد في مرافقة الاسرى والمرضى لدى خروجهم من القطاع، إن الاجتماع جاء في إطار مناقشات مع جميع أطراف الصراع لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت أن الاجتماع لم يأت في إطار مفاوضات لإطلاق سراح أكثر من 200 اسير احتجزتهم حماس.