اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن رئيستها ميريانا سبولياريتش توجهت إلى قطر اليوم للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "لتحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا إنسانية" متصلة بصراع الحركة مع إسرائيل.
واوضحت اللجنة التي مقرها جنيف في بيان، إن "الرئيسة سبولياريتش التقت بإسماعيل هنية كما التقت على نحو منفصل مع ممثلين للسلطات القطرية التي تعمل وسيطا في الصراع".
وذكرت اللجنة، وهي وسيط محايد يقدم المساعدات لغزة ويساعد في مرافقة الاسرى والمرضى لدى خروجهم من القطاع، إن الاجتماع جاء في إطار مناقشات مع جميع أطراف الصراع لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن الاجتماع لم يأت في إطار مفاوضات لإطلاق سراح أكثر من 200 اسير احتجزتهم حماس.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة الصليب الأحمر اجتمعت مع اسماعيل هنية في قطر لتحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا إنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.