مصادر قناة فلسطين اليوم: حماس والجهاد وافقوا على بنود صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل

ذكرت مصادر خاصة لقناة "فلسطين اليوم" بان حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وافقوا على بنود صفقة التبادل، وبحسب المصادر تتضمن الصفقة: "هدنة لخمسة أيام تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار ووقفا تاما لتحليق الطيران الاسرائيلي في سماء قطاع غزة طوال ايام الهدنة باستثناء مناطق الشمال حيث سيوقف الجيش الاسرائيلي تحليق الطيران لمدة ست ساعات يوميا فقط".

أضافت المصادر أن "الصفقة تتضمن إطلاق خمسين أسيرا لدى المقاومة من المستوطنين وحملة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن ثلاثمئة أسير من الاطفال والنساء".

وأوضحت المصادر أن "الإفراج يتم على مراحل بمعدل عشرة أسرى من الاسرائيليين يوميا مقابل ثلاثين أسيرا فلسطينيا على أن يتم الإفراج عمن يتبقى في اليوم الأخير". كما يتضمن الاتفاق إدخال ثلاثمئة شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى كافة مناطق القطاع.

وأكدت المصادر موافقة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس مبدئيا على بنود الصفقة، لافتة إلى أن احتمالات التغيير في البنود تبقى قائمة. وإذ ترى المصادر أن الصفقة قد تكون قريبة، تنبه في الوقت نفسه إلى أن نجاحها مرتبط بمدى التزام الجانب الإسرائيلي الذي ما زال يماطل في أنجاز عملية التبادل.