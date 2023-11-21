استقالات جماعيّة من حزب سيريزا اليونانيّ بسبب تأييده إسرائيل

قدّم أعضاء في حزب المعارضة الرئيسيّ في اليونان "سيريزا"، استقالتهم، وذلك على إثر تصريحات زعيم الحزب المؤيّدة لإسرائيل.

وذكر بيان صادر عن الجناح الشبابيّ لحزب سيريزا في سالونيك، أنّ استقالتهم جاءت احتجاجًا على "طرد زعيم حزبهم الجديد، بعض النوّاب من الحزب، وتعيينه شخصيّات غير كفؤة في مناصب حسّاسة، وتصريحاته المؤيّدة لإسرائيل".

وأكّد البيان في هذا الإطار أنّه اعتراضًا على ما صدر من الزعيم الجديد لحزبهم، قرّر "أغلبيّة" أعضاء الجناح الشبابيّ في سالونيك الاستقالة من حزبهم.

وبرّر البيان استقالة أعضاء الحزب بابتعاد الحزب عن خطّ اليسار، قائلًا: "قرّرنا ترك الحزب الّذي خدمناه وكان رائدًا في حركة اليسار في يوم من الأيّام".

يشار إلى أنّ حزب سيريزا أدان "بشكل لا جدل فيه" ما وصفه هجوم حركة حماس على إسرائيل يوم 7 تشرين الأوّل الماضي، كما أعرب في بيانه الصادر حينها عن تضامنه مع الشعب الإسرائيليّ.

واحتجّ الجناح الشبابيّ للحزب على البيان، وقال إنّه "ليس من الصواب إدانة هجوم حماس وعدم إدانة السياسة الإسرائيليّة".