"حزب الله" نشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية اليوم

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 20-11-2023". وأوضح الإعلام الحربي، أنه "القطاع الشرقي: 1- الساعة 6:40 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 2- الساعة 11:30 استهداف تجمّع مشاة لجيش العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالصواريخ والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة. 3- الساعة 13:10 مهاجمة مراكز تجمّع جنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة بواسطة ثلاث مسيّرات هجومية إنقضاضية وتحقيق إصابات مباشرة. 4- الساعة 13:15 استهداف مراكز تجمّع وانتشار جنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة". أما في "القطاع الغربي: 1- الساعة 8:00 استهداف ثكنة بيرانيت مركز قيادة الفرقة 91 في جيش العدو الإسرائيلي بصاروخَي بركان من العيار الثقيل وإصابتها إصابة مباشرة. 2- الساعة 8:20 مهاجمة ثكنة بيرانيت مركز قيادة الفرقة 91 في جيش العدو الإسرائيلي مجدّدًا بصاروخَي بركان. 3- الساعة 10:15 استهداف تجمّع مشاة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة. 4- الساعة 10:30 استهداف قوّة مشاة إسرائيلية في تلّة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة".

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