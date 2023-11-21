إسرائيل تستعين بفيديو قديم لـ مصطفى بكري لإدانة حماس

الشارقة - اميمة ياسر -

استشهد حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، بفيديو سابق منذ 4 سنوات للكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، حيث ظهر خلاله وهو يدين حركة حماس الفلسطينية.

وظهر بكري في الفيديو، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، متحدثا عن حركة حماس، حيث قال: "حتشوفوا حجم المؤامرة على مصر، ضباط قتلوا، جنود قتلوا، بلد استُبيحت، منشآت عسكرية انضربت، من مين؟ من هؤلاء اللي هما فرع آخر من جماعة الإخوان."

وأضاف الكاتب الصحفي: "نحن نفرق بينهم وبين الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني يعاني نفس المعاناة التي عانيناها منهم.. لن يتغيروا أبدا.. وكنا زمان نعتبرهم حركة مقاومة.. لكن تكشفت الأوراق ولم تعد حركة مقاومة.. كان هناك هدف إزاي نوصل الإخوان إلى الحكم في مصر ولو على حساب الدولة المصرية أو حساب أمن مصر."

وتابع بكري: "عندما تقرأون التفاصيل والشهادات التي أدلى بها عدد كبير من قادة الأمن، ممن كانوا موجودين في منطقة شمال سيناء في هذا التوقيت.. حتشوفوا الدنيا شكلها كان إزاي."