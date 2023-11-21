شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 100 مليون دولار.. أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا، وذلك حتى تتمكن من مواصلة قتالها ضد القوات الروسية، ومن بين ذلك الذخيرة التي تشتد حاجة الجيش الأوكراني إليها.

وتبلغ قيمة الحزمة التي أعلنتها الوزارة، 100 مليون دولار ، وأذن بها الكونجرس الأمريكي بالفعل.

وتشمل حزمة الأسلحة صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وقاذفة الصواريخ المتعددة "هيمارس" وذخيرة المدفعية، وذلك من بين معدات أخرى.

وزير الدفاع الأمريكي

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية اليوم الاثنين: "سيكون هناك المزيد من قذائف المدفعية، والمطلوبة الآن بشكل خاص".

وأضاف زيلينسكي، إن المساعدات نوقشت خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف اليوم الاثنين.

ووصف زيلينسكي الاجتماع بأنه كان مثمرا وشكر الولايات المتحدة على الحفاظ على "دورها الرائد في تقديم المساعدة".

المساعدات الأمريكية

من جانبه قال أوستن إنه من المهم توفير القدرات المناسبة ودمجها بشكل معقول حتى يمكن تحقيق الأثار الصحيحة في ساحة المعركة.

وأكد أوستن لأوكرانيا أن كييف تحظى "بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري" في مجلسي الكونجرس، رغم حقيقة تشكك بعض الساسة الأمريكيين في الحاجة إلى إبقاء المساعدات الأمريكية عند المستوى الحالي.