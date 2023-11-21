شكرا لقرائتكم خبر عن بغرض التجسس.. كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل الياباني اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا في الفترة من 22 نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.

وفي حالة إتمام عملية الإطلاق، فستكون هذه هي المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية التي تطلق فيها قمرا صناعيا في الفضاء بغرض التجسس هذا العام.

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وفشلت محاولتان سابقتان في أكتوبر وأغسطس.

مئات الصواريخ

ويأتي تحرك بيونجيانج بعدما استنكرت اليوم الاثنين بيع الولايات المتحدة المحتمل لمئات الصواريخ إلى اليابان وكوريا الجنوبية، واصفة ذلك بأنه عمل خطير يزيد التوتر في المنطقة ويطلق شرارة سباق تسلح جديد.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن بيونجيانج ستعزز إجراءات الردع والرد على عدم الاستقرار في المنطقة والذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون وراءه.

وبعد إعلان كوريا الشمالية عزمها إطلاق القمر الصناعي، قال مكتب رئيس الوزراء الياباني على منصة إكس إن الحكومة ستعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وآخرين "لحث" كوريا الشمالية على عدم المضي قدما في ذلك.

قمر صناعي عسكري

وتسعى بيونجيانج إلى إطلاق قمر صناعي عسكري للتجسس، قائلة إنها تعتزم إنشاء أسطول من الأقمار الصناعية لمراقبة تحركات القوات الأمريكية والكورية الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا في 31 مايو الماضي، وانتهى به الأمر بالسقوط في البحر.