أكبر مقتلة في التاريخ الحديث.. استشهاد 60 صحفيًا في حرب الاحتلال على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنّ 60 صحفيًا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى المكتب في بيان، الصحفيين الذين استُشهدوا خلال استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال، أو استُشهدوا جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم.

أكبر مقتلة للصحفيين

ووصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقريره الأخير، استهداف الصحفيين في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل بأنّه "أكبر مقتلة للصحفيين في التاريخ الحديث، مع سبق إصرار وترصّد من طرف جيش الاحتلال".

وذكر المرصد أنّ 60 صحفيًا استشهدوا حتى الـ 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، فضلًا عن إصابة العشرات، ما يمثّل أكبر حصيلة دامية لضحايا من الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات الحديثة.

ووفقًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، سجّل الـ18 من نوفمبر وحده استشهاد خمسة من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام.

وقبلهم وثّقت الكاميرات استهداف حامليها بشكل مباشر في غزة وفي جنوب لبنان، كما شيّع صحفيون زملاءهم بسترات المهنة الزرقاء التي لم تمنع صواريخ وقذائف الاحتلال من اختراق صدور العشرات من المهنيين الشاهدين على مجازره.

الاحتلال يلاحق الصحفيين

ويؤكد مركز حماية وحرية الصحفيين في فلسطين أنّ جيش الاحتلال يلاحق الصحفيين وينشر إشاعات واتهامات ضدهم تضع حياتهم تحت طائلة الخطر.

كما يقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنّ القتل والاعتقال والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحفية الفلسطينية ومنازل الصحفيين بشكل متعمّد، يهدف إلى تغييب الرواية الفلسطينية التي تنقل مجازر الاحتلال.

أما الجيش الإسرائيلي فيتجرأ على إبلاغ وكالات الأنباء العالمية كذبًا بأنّه "لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهم العاملين في غزة".

من جهتهم، يؤكد العاملون في الصحافة أنّ ذلك يُعدّ تحدّيًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة التي نصّت على حماية الصحفيين، وانتهاكًا واضحًا لنص قرار مجلس الأمن رقم "2222" والذي يؤكد على ضرورة حماية مهنيي الصحافة والأفراد المرتبطين بهم باعتبارهم مدنيين.

هي لائحة أممية تحمي المدنيين لن يقف عندها مَن قتل أكثر من 13 ألف مدني خلال 44 يومًا من العدوان على قطاع غزة، ولا يزال يتعطّش للمزيد.

تلفزيون العربي