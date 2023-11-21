طلب إحاطة برلمانى للتحذير من تكرار كوارث هطول الأمطار والسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

توجه النائب السكندرى بمجلس النواب مجدي الوليلى الأمين العام للحزب الجمهورى بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول استعدادات المحافظات في مصر بصفة عامة ومحافظات الوجه البحري بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص محافظة الاسكندرية لمواجهة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.

وقال (الوليلى): للأسف الشديد فإن محافظة الاسكندرية تتعرض لكوارث خطيرة خلال كل عام فى فصل الشتاء مشيراً الى أن الحكومة تتعهد سنوياً بأنها سوف تستعد فى العام المقبل للحد من التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن هطول السيول والأمطار ولكن للأسف الشديد ذلك الأمر لا يتحقق وتتكرر معاناة مواطنى وجماهير الاسكندرية سنوياً.

وأكد على ضرورة الاسراع فى تحقيق مجموعة من الاقتراحات لمواجهة الآثار السلبية والخطيرة لهطول الأمطار والسيول على محافظات الوجه البحري بصفة خاصة ومحافظة الإسكندرية بصفة خاصة وفي مقدمتها مضاعفة الموارد المالية لمحافظات الوجه البحري والمخصصة لمواجهة آثار الطقس السئ والإسراع في مواجهة الأمطار والسيول بأحدث المعدات المخصصة لشفط المياه وليس من خلال الأسلوب البدائي والعقيم والمتمثل في استخدام عمال النظافة للمقشات للتخلص من مياه الأمطار.

كما طالب بالمرور على جميع بالوعات الصرف الصحي والتأكد من سلامتها وأنها تعمل وقادرة على استيعاب مياه السيول والأمطار وأيضاً المرور على جميع أعمدة الانارة والتاكد من عدم وجود اسلاك مكشوفة بها حتى لاتتسبب فى موت الأبرياء من المواطنين.