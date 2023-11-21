شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصي بزيارة ميدانية لمراكز الشباب فى الجيزة لمعرفة الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الجيزة للوقوف على احتياجات مراكز الشباب بمركزي البدرشين والعياط ، والعمل على تقديم كافة الدعم لها.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدمين من النائب عماد الدرجلى، بشأن إحلال وتجديد مراكز الشباب داخل مركزي البدرشين والعياط وقراهم وتزويد ملاعب كرة القدم بالنجيل الصناعي بمحافظة الجيزة وانشاء ملعبين كرة قدم سباعي بقرية المرازيق ومثلهم بقرية سقارة بمركز البدرشين محافظة الجيزة.

وأفاد ممثل وزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلب الإحاطة بأن مراكز الشباب موضوع طلب الإحاطة قد تم إدراجها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة " حياة كريمة .

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبين درويش مرعي،و إبراهيم عويس بشأن عدم البدء في إنشاء الملعب السباعي بمركز شباب قرنفيل التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية.

وأوصت اللجنة بإحالة مجلس إدارة مركز شباب القرنفيل إلى التحقيق، لتقاعسه عن تقديم المستندات اللازمة لوزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير الملعب السباعي للمركز