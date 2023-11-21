شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالعزيز لـ "الشاهد": الرئيس السيسى يؤمن تماما بضرورة تأهيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اقتناع دائم بأن موضوع تأهيل الشباب هو موضوع في غاية الأهمية.

وأضاف المهندس خالد عبدالعزيز خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news، أن فكرة تمكين الشباب التي كانت مترسخة في الكثير من المناقشات مع الرئيس السيسي، حيث إن التمكين لا يعني أن تأتي بشاب لتمكينه، وإنما الفكرة تتمحور حول أنه إذا كان الشاب مؤهل، فلا يمنعه سنه الصغير من تولي المنصب، معقبًا: "لو كان الشاب مؤهل فلا يمنعه السن الصغير من تولي منصب معين".

وأوضح أن تأهيل الشباب كان من خلال عدة أوجه، بالعمل على رفع مستوى الشباب في جميع المجالات، ليست العلمية فقط، وإنما العلمية والثقافية والاقتصادية والفنية، وقد كانت التجربة الفرنسية هي النموذج أمام الرئيس السيسي، والتي تخرج منها معظم المسؤولين، معقبًا: "الأفكار قد تكون سهلة، لكن التنفيذ هو ما يواجه التحديات".

وأكد أن الاهتمام كان من مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا، لافتًا إلى أن مراكز وزارة الشبا كان يتم فيها الاختبارات، كما أن الاختبارات تمت بدون أي وساطة وبمنهى الشفافية، وكانت معظم هذه الاختبارات تتم في مركز شباب الجزيرة، الذي كان في ذلك الوقت رمزًا للتطوير، حيث كان مهملًا أو مهجورًا لفترة طويلة، وهو مكان في قلب القاهرة، وتم إعداده بشكل جيد جدًا للطبقة الاجتماعية المتوسطة والبسيطة.

وتابع: "كان يوجد قاعات ثقافية كبيرة جدًا، فقد اهتمينا بهذا الأمر بشكل كبير ، حيث كان يوجد قاعات تأهيل وتدريب، فتم استخدام هذه القاعات لإجراء هذه الاختبارات، حتى يتم اختيار الشباب الذي سيبدأ أول دروات التأهيل الرئاسي".