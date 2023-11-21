شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: المشاركة فى انتخابات الرئاسة طريق استكمال التجربة الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطى يليق بمصر، مشيرا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية هي الطريق نحو التغيير والإصلاح وبناء مجتمع تسوده الحريات والعدالة والمساواة واستكمال التجربة الديمقراطية وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية يتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح لـ"الخليج 365" إلي أن مشاركة جموع المصريين بمختلف طوائفهم فى الانتخابات المقبلة حق أصيل للمصريين لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، ويجب التمسك بهذا الحق السياسي الذي يؤثر على مستقبل المواطن بشكل خاص، والوطن بشكل عام أمام الهيئات والمنظمات الدولية والعالمية المختلفة للتأكيد على أن مصر تعيش عصر ديمقراطية حقيقية، لافتا إلى أن المواطن له دور كبير بناء مجتمع ديمقراطي والجميع يدرك ويقدر أهمية الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية .

وأوضح "فرحات" أن المشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية تمر به كافة دول المنطقة بلا استثناء، مشيرا إلى أن دور الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية توعية المواطنين بأهمية الانتخابات بالنسبة لهذه المرحلة فى تاريخ مصر السياسى، ورفع الوعى لأمة فى أشد الحاجة إلى وعى سياسى عالى و ناضج بما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.