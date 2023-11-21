ذكرت وسائل إعلام إيطالية إن طفلة تبلغ عامين توفيت بينما لا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا اليوم.
وذكرت وكالة "إيه.جي.آي" للأنباء أن السلطات الإيطالية تمكنت من إنقاذ 43 شخصا لكن الطفلة توفيت على متن السفينة التي كانت تقلهم إلى الشاطئ.
ونقلت الوكالة عن الناجين قولهم إن طفلين من بين المفقودين.
وتشهد إيطاليا ارتفاعا في أعداد المهاجرين إليها إذ وصل نحو 150 ألف شخص إلى شواطئها منذ بداية هذا العام وفقا لبيانات وزارة الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إيطالية: وفاة طفلة وفقد 8 أشخاص بعد غرق قارب قبالة لامبيدوزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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