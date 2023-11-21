شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مشاركة المرأة فى انتخابات الرئاسة يستكمل دورها فى استقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست استحقاق دستوري فقط، ولكنه واجب وطني على كل مصري ومصرية، حريص على أمن واستقرار الوطن.

وأضافت رشدي، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن جميع دول العالم تنتظر الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، والجميع يتابع ويترقب هذه الانتخابات، مشيرة إلى أنه يجب على المصريين الاتحاد والمشاركة، حتي يري العالم عظمة الشعب المصري وحرصه على المشاركة لاختيار مستقبله ومستقبل أولاده ومسقبل بلده.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية لها دور مهم جداً في خروج المشهد بشكل مشرف، لأن مشاركتها فى الانتخابات هو حق من حقوقها السياسية، ونزولها إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها هو استكمال لدورها في تنمية واستقرار الوطن، كما انه يؤكد على وعي المرأة المصرية، وأنها أصبحت تدرك جيدا مسؤوليتها تجاه وطنها.

أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية حريص كل الحرص على وطنه وعلى أمنه وسلامته، معبرة عن ثقتها فى الشعب المصري وخروجه فى الانتخابات بشكل سيبهر الجميع وسيعبر عن وعي المصريين وحرصه على ممارسته حقوقه السياسية.