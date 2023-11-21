"حزب الله" ينشر فيديو استهداف تجمع لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - نشر "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، "مشاهد استهداف مقر تابع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وحسب الفيديو، فإن المشاهد كانت من "استهداف مركز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة بالمسيّرات الهجومية الإنقضاضية".

كما أعلن "حزب الله"، في بيان منفصل، مقتل أحد عناصره "علي محمد ماضي ولاء" من بلدة ميدون في البقاع، جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

واستهدفت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان، اليوم الاثنين، "منازل مأهولة في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية معادية أغارت على بلدة الخيام واستهدفت منازل سكنية مأهولة، ولم يسجل وقوع إصابات، كما استهدفت مسيرة ثانية منزلا في الخيام بالقرب من منزل النائب علي حسن خليل واقتصرت الأضرار على الماديات".

كما أفادت الوكالة اللبنانية "بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل، وألحق فيها أضرارا كبيرة".

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة بواسطة 3 مسيرات، وتحقيق إصابات مباشرة.

وأمس الأحد، أعلن "حزب الله" في بيانات متتالية عن استهداف 5 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان و6 أهداف في القطاع الغربي.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.

