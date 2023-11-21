مصرع صياد في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى صياد مصرعه، الإثنين، سبق اتهامه في عدة قضايا بطلقات نارية إثر تبادل إطلاق النار بينه ورجال الشرطة خلال تنفيذ مأمورية لألقاء القبض عليه وشقيقه لاتجارهما في المواد المخدرة بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بمصرع المدعو "أحمد.م.ع.ا"، 34 عامًا، صياد، ويقيم بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق، بطلقات نارية خلال تبادل إطلاق النار بينه ورجال مباحث مركز شرطة دسوق خلال تنفيذ مأمورية لالقاء القبض عليه.

وتبين من سجله الأمني أنه سبق اتهامه في عدد 8 قضايا ما بين "مخدرات، وسلاح أبيض، وسلاح ناري، وحريق عمد، أخرهم القضية رقم 266 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة دسوق "سلاح ناري".

كانت مأمورية من مباحث مركز شرطة دسوق توجهت إلى قرية محلة دياي لتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش الصياد المتوفي وشقيقه البالغ من العمر 27 عامًا، وذلك لاتجارهما في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية بادر الأول المتوفي بإطلاق عدة أعيرة النارية تجاه رجال المباحث.

وتبين أنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح ناري "بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12" كانت بحوزته ما أدى إلى تبادل القوات إطلاق النيران تجاهه أسفرت عن إصابته ووفاته، ووفق ذلك جرى نقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

كما القت القوات الأمنية القبض على شقيقه وبحوزته البندقية المستخدمة، وطلقة من ذات العيار، واسطوانة من مسحوق الهيروين تزن حوالي 200 جرام.

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.