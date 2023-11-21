فريد زهران يكشف رؤيته لحل أزمة سد النهضة حال فوزه بالرئاسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

كشف فريد زهران، المرشح الرئاسي ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رؤيته للتعامل مع أزمة المياه في مصر وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي.

وقال "زهران"، في حوار لمصراوي يُنشر لاحقًا، إن رؤيته تقتضي الاستمرار في نفس الاستراتيجية الحالية مع عدم الالتزام بالاتفاقية الإطارية لسد النهضة.

وتحدث المرشح الرئاسي أيضًا عن تأكيد التمسك بحصة مصر المائية والإدارة المشتركة للسد، وضرورة موافقة إثيوبيا كتابةً على حصة مصر، وتحقيق هذا الأمر يكون من خلال بذل المجهودات على المستويين الدولي والإقليمي.

وأشار فريد زهران، إلى أن حل أزمة سد النهضة لن يحل أزمة المياه في مصر، متابعًا: كل هذا لن يحل أزمة المياه بالمناسبة لأن مصر حصتها من النيل 55 مليار متر مكعب منذ أن كان سكانها 14 مليونًا، والآن لديها نفس الحصة وسكان مصر 105 ملايين، نحن نتحدث عن عدم نقص حصة مصر بسبب سد النهضة.