ترند اليوم| التصالح في مخالفات البناء.. وسعر الدولار في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات، ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

التصالح في مخالفات البناء

استهدفت أحكام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس النواب مبدئيا على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين.

التصالح في مخالفات البناء.. ١٣ تيسيرًا يقدمها القانون تعرف عليها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

بعد إقراره من النواب.. ما التسهيلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء؟

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

بعد إقراره من البرلمان.. 4 مميزات لقانون التصالح في مخالفات البناء

حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

بعد موافقة البرلمان..تعرف على إجراءات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

سعر الدولار في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة "السوق الموازية" ارتفاعا جديدا مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بمستواه نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس، وفق ما قاله اثنان من المراقبين تحدث إليهما الخليج 365.

بعد وصوله إلى 50 جنيها.. ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء

حذَّر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من استمرار الانفلات في سعر الدولار في السوق السوداء، بعد أن تجاوز سعره الـ50 جنيهًا، مؤكداً أن سعر الدولار قابل للصعود مجددًا في السوق السوداء لتجارة العملة من خلال السوق الموازية؛ حيث تحرك السعر بين 48 و49 جنيهًا ووصل إلى أكثر من 50 جنيهًا، نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.

سعر الدولار ودور الرقابة.. طلب إحاطة لمواجهة السوق السوداء