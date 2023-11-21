برلماني : اقرار قانون التصالح انتصار لمصلحة الوطن والمواطن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب ، عضو حزب مستقبل وطن ، بأن موافقة البرلمان علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) انتصار لمصلحة الوطن والمواطن.

واضاف "سابق"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن قانون التصالح عالج التشوهات التي خلفها القانون السابق ، واعطي فرصه ذهبيه للمواطن المصري بتقنين أوضاعه ، وعمل علي إقرار وضع قانوني للمخالفات التي تمت في غفلة من الزمن.

واضاف سابق بأن الدولة حريصة علي مصلحة المواطن المصري للحفاظ علي الثروة العقارية وكذلك الحفاظ علي الكتله الزراعيه ، وبرهنت علي صدق نوايا الدولة في فرض واقع قانونى جديد للتخفيف علي المواطنين.

وتقدم عضو مجلس النواب بالشكر للقيادة السياسية والىئيس عبد الفتاح السيسي ، والقيادات حزب مستقبل وطن حزب الاغلبيه التى وضعت نصب أعينها الصالح العام بإقرار قانون تصالح يوفي بمتطلبات الشارع.