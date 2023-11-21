شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الطفل يمنع تأجير دراجات الركوب للأطفال أقل من 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996، الكثير من المحاذير التى ألزمت على ولي الأمر للطفل بعدم ارتكابها، حرصًا على حياة الطفل، بعد أن رأى المشرع أن هذه الممارسات تعرض حياة طفلك للخطر، لذا ألزم القانون أسرة الطفل بمنعه من ممارستها.

ومن بين هذه الممارسات التي ستدهشك، وتكشف حرص القانون على حياة أطفالنا، بالمادة رقم 52 من هذا التشريع، لتقضي بأنه لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

في حين نصت المادة 30 من القانون، على أنه لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وأوجب القانون، أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.