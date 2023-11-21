شكرا لقرائتكم خبر عن لمراقبة تأثير تغير المناخ.. جوتيريش ورئيس تشيلي يزوران أنتاركتيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسافر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) هذا الأسبوع، مع رئيس تشيلي جابرييل بوريك، لمراقبة تأثير ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ على القارة.

وقال جوتيريش للصحفيين: "درجات الحرارة الحارقة تعني أن الجليد في القطب الجنوبي يذوب بشكل أسرع من أي وقت مضى، مع عواقب مميتة على الناس في جميع أنحاء العالم".

وقال مكتب الاتصالات التابع للأمم المتحدة في تشيلي، إن جوتيريش وبوريك سيكونان في أنتاركتيكا من الأربعاء إلى السبت حسب الظروف الجوية.

نتائج الزيارة في (كوب 28)

ووفقًا للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من المقرر أن يشاهد الاثنان نهري كولينز ونيلسون الجليديين، بالإضافة إلى التوقف لرؤية طيور البطريق والأنواع المحلية الأخرى في جزيرة كوبايتك.

وأضاف أن جوتيريش سيتحدث عن تجربته خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي الأسبوع المقبل، و"سيدعو إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم الأزمة التي نواجهها".