شكرا لقرائتكم خبر عن "البيت الأبيض" يكشف موقفه من "ماسك" بعد اتهامه بـ "معاداة السامية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إنه ليس لديه علم بالجهود الرامية إلى وقف اعتماد الحكومة الأمريكية على الشركات التكنولوجية المملوكة لإيلون ماسك.

وبين "كيربي" أن هذا يأتي ردًا على المحتوى المعادي للسامية على منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة له.

اتهام إيلون ماسك بمعاداة السامية

وأشار "كيربي": إنه ليس لدي علم بأي جهود محددة لمعالجة مخاوفنا بشأن حديثه فيما يتعلق بالطريقة التي تقدم بها شركاته الدعم لمنظومة الأمن القومي لدينا".

كان إيلون ماسك هدد بمقاضاة منظمة "ميديا ماترز"، التي تراقب وسائل الإعلام، وغيرها ممن شنوا هجوما على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" بعد تحرك عدد من الشركات الأمريكية الكبرى لوقف إعلاناتهم على الموقع بعد ظهورها بجانب محتوى يعد معاديًا للسامية.

معاداة السامية

وتحول التركيز نحو ماسك ومنصته طيلة الأسبوع المنصرم بسبب المحتوى المعادي للسامية الذي يُقال إنه انتشر على المنصة منذ شرائه إياها في عام 2022.

وقالت منظمة "ميديا ماترز فور أميريكا" المعنية بمراقبة وسائل الإعلام الأسبوع الماضي إنها عثرت على إعلانات لشركتي آي.بي.إم وأبل وغيرهما موضوعة جنبا إلى جنب مع محتوى يروج لأدولف هتلر والحزب النازي