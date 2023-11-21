شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا.. تضرر عشرات آلاف بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الكينية أن عشرات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد تضرروا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية.

وكانت منظمة "سايف ذا تشيلدرن" غير الحكومية أفادت يوم الخميس، بأن أكثر من 100 شخص من بينهم 16 طفلًا لقوا حتفهم، واضطر أكثر من 700 ألف شخص إلى ترك منازلهم في كينيا والصومال وإثيوبيا بسبب الفيضانات المفاجئة.

تأثر 80 ألف أسرة

وقال نائب الرئيس الكيني ريجاثي جاتشاغوا وفق وكالة الأنباء الرسمية، إن ما لا يقل عن 80 ألف أسرة في كينيا تأثرت مع ارتفاع الأعداد كل يوم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إنقاذ الناس من خلال إرسال طائرات مروحية وخدمات طوارئ أخرى، لإيصال المساعدات وإنقاذ العائلات التي تقطعت بها السبل.

وتوقع غاتشاغوا أن يستمر هطول الأمطار خلال الربع الأول من العام المقبل، مطالبًا السكان بإخلاء منازلهم في المناطق المنخفضة.