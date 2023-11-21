شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة البيضاء وقانون حماية المستهلك.. عقوبات تصل لمليوني جنيه للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت العديد من المتاجر في طرح عروض الجمعة البيضاء التي تعرف بمسمى"البلاك فريداي"، وفى هذا الصدد تصدى قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، لكافة العروض الوهمية التي قد تطلقها بعض المتاجر من أجل تحقيق أرباح خيالية في خداع واضح وصريح للمستهلك، والذى يمكن أن يقع في فخ الكثير من العروض المزيفة التي قد تشمل المنتجات التالفة أو وضع تسعيرات وهمية تستهدف جذب انتباه العميل دون تحقيق اية فائدة له.

وعالج قانون حماية المستهلك هذه الجريمة من فرض عقوبات رادعة على المورد أو صاحب السلعة، تصل الى غرامات مالية باهظة، مع رد قيمة المنتج للمستهلك وأحقيته في استبداله.

وعاقب قانون حماية المستهلك، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، عند قيام المتجر بخداع المستهلم حول طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بمصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره، وكذلك التلاعب في خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.