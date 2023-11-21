شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة ملصقات مناهضة للاتحاد الأوروبي في المجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الشعبوية اليمينية برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إطلاق حملة ملصقات مناهضة للاتحاد الأوروبي.

وتظهر الملصقات، التي وضعت في شوارع المجر، صورا مكبرة لألكسندر سوروس، نجل المستثمر الليبرالي المجري المولد جورج سوروس، مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع شعار مفاده: "دعنا لا نسير على نهجهم".

ملصقات مناهضة للاتحاد الأوروبي في المجر

وتعد الحملة بمثابة صدى لحملة أخرى في عام 2019، عندما ظهر رئيس المفوضية آنذاك جان - كلود يونكر مع جورج سوروس ذاته.

ونُزعت الملصقات عقب انتقاد من حزب الشعب الأوروبي المحافظ، الذي كان ينتمي إليه حزب الاتحاد المدني المجري (فيدس) وهو حزب أوربان، في ذلك الوقت.

حزب الشعب الأوروبي

وترك فيدس حزب الشعب الأوروبي في 2021، وقال متحدث باسم المفوضية إن فون دير لاين "لم تنزعج بالمرة" عندما عُرضت الملصقات عليها.

وبين أن هذه ليست المرة الأولى، ويفترض أيضا أنها لن تكون الأخيرة، متابعًا: لا توجد أي علاقة عمل بين فون دير لاين وسوروس حسب علمي.

يذكر أن سوروس يهودي وأحد الناجين من المحرقة المعروفة بـ "الهولوكوست".