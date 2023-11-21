الأردن تعلن عن تجهيز وإرسال مستشفى ميداني ثانٍ لجنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الأردن عن بدء عملية تجهيز وإرسال مستشفى ميداني ثانٍ لجنوبي قطاع غزة بسعة 41 سريرًا.

وأفاد الديوان الملكي الأردني في بيان، أن ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وصل إلى مطار العريش الدولي اليوم على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، تحمل على متنها كوادر المستشفى ومعدات وأجهزة طبية.

وأضاف البيان أن المستشفى يتكون من أقسام الطوارئ، وقسم الباطنية العامة، وقسم العناية الحثيثة ICU، وقسم الخداج الذي يتسع إلى 41 حاضنة، وقسم النسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.