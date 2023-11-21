الأمين العام للأمم المتحدة .. عدد الأطفال القتلى في الحرب على غزة يتخطى أي عام منذ 7 سنوات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال الأسابيع الماضية يفوق أي رقم سجلته تقاريرها السنوية عن الأطفال والصراعات المسلحة خلال السنوات السبع الماضية.

وردًا على أسئلة الصحفيين، في مؤتمر صحفي في نيويورك، حول ما يحدث في غزة ولماذا لا تُوصف بعض الأعمال بأنها جرائم حرب، أوضح غوتيريش أنه كان دائمًا واضحًا للغاية في الحديث عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وخروقات حماية المدنيين.

ودعا لوقفٍ لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.