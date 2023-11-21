حدث ليلاً| مفاجآت في معاينة "عقار بورسعيد المنهار".. وتطورات الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصدر بالصحة: نقل 12 طفلاً من "خدج غزة" إلى القاهرة بطائرة خاصة

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن نقل 12 طفلاً من الأطفال الخدج الذين جرى إجلائهم من قطاع غزة إلى مصر، عبر طائرة خاصة للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة.

للتفاصيل.. ضغط هنا

سقط أثناء ترميمه على العُمال.. مفاجآت في معاينة "عقار بورسعيد المنهار"

أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد (القسم الأول)، اليوم الإثنين، معاينة لعقار انهار جزئيا بدائرة حي شرق بمحافظة بورسعيد، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

للتفاصيل.. ضغط هنا

الداخلية: زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية منح نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 21/11/2023 حتى 7/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء بمناسبة حملة "الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".

للتفاصيل.. ضغط هنا

الخارجية الأردنية: تم إجلاء 81 شخصًا من مواطنينا في غزة عبر معبر رفح

قالت وزارة الخارجية الأردنية، أنه وصل 24 مواطنًا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بعد إجلائهم من غزة.

للتفاصيل.. ضغط هنا

مخالفات البناء.. ٣ حالات لايجوز التصالح عليها و٥ تؤدي لرفض الطلب

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي الحالات التي لايجوز التصالح عليها حيث حددت المادة ٣ من المشروع الحالات، التي يحظر فيها التصالح.

للتفاصيل.. ضغط هنا

الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء تقييم الوضع الصحي للأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة، تم نقل 12 طفلا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر» وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

للتفاصيل.. ضغط هنا

الصحة بغزة، الشمال بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، وصل 500 إصابة من المستشفى الإندونيسي بغزة منها حالات معقدة، والمستشفى لا يزال محاصرا من قبل قوات الاحتلال.

للتفاصيل.. ضغط هنا

التنسيقية تلتقي شيوخ وشباب وعائلات النوبة.. وتستمع لأبرز مطالبهم من الرئيس القادم

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شيوخ وعائلات وجمعيات ونوادي وشباب النوبة في مركز ومدينة نصر النوبة، وفي مركز ومدينة أسوان.

للتفاصيل.. ضغط هنا