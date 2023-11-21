شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى فريد زهران يضع التعليم ضمن برنامجه الانتخابى لتطوير المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتكز البرنامج الاجتماعي للمرشح الرئاسي فريد زهران، على 7 محاور رئيسية من بينها التعليم، كون التعليم حق أساسي لكل مواطن، لا يجب التعامل معه كسلعة، وهو حق تلتزم الدولة بتوفيره لأبنائها مجانا حتى نهاية التعليم الجامعي.

وأكد في برنامجه على الإلتزام بزيادة مخصصات التعليم وفقا للنسب الدستورية التي أقرها الدستور المصري، وبوضع برنامج قومي مستدام يهدف إلى النهوض بالمجتمع فـي خلال السنوات العشر المقبلة، عن طريق تطوير التعليم، دون تفريغ العملي التعليمية من مضمونها، ولا يتغير بتغير الحكومات، ويسعى إلى الوصول تدريجـيا إلى نظام تعليمي موحد ذي جودة، ومتكافئ، وحديث، يضمن تحقيق العدالـة التعليمية لكل المصريين.

وتعهد "زهران"، بإطلاق برنامج وطني لتعزيز قدرات الطالب المصرى علميا، مع تعزيز تطبيق نظام "العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الفن والرياضيات" (STEAM)، وإشراك المجتمع المدني والأوقاف التعليمية والقطاع الخاص كشركاء في تمويل العملية التعليمية، من منطلق المسؤولية المجتمعيـة،وتيسير ذلك بأجندة تشريعية وتنفيذية مناسبة، كذلك تبني خطة تعمل على تحسين الأحوال الاقتصاديـة والاجتماعية لأفراد المنظومة التعليمية، وعلى رأسهم المعلم، بما يتلاءم مع مكانتهـم، ويضمن لهم حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعتبر البرنامح أن ذلك هـو الركيزة الأساسية لبناء تعليم جيد ومثمر.