أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة كفركلا.

ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على طالت مناطق في جنوب لبنان، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 06:40 من صباح يوم الثلاثاء 21-11-2023 منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة".